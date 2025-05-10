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Fernando Muslera: 'Galatasaray'da Olmaktan Gurur Duyuyorum'

Fernando Muslera: 'Galatasaray'da Olmaktan Gurur Duyuyorum'
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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Trabzonspor'u 2-0 yenmenin mutluluğunu yaşadığını ve takım olarak hedeflerinin şampiyonu olmak olduğunu belirtti. 14 yıl boyunca birçok kupa kazandığını vurgulayan Muslera, Türk futbolundaki yerinin önemine değindi.

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'in 35'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muslera, önemli bir maçtan 3 puan kazandıklarını belirterek, "Çok mutluyum, çok önemli bir maçtı. Trabzon'da bu maçı kazanabilmek bizim için çok önemliydi. Şahsi olarak ben ilk günümden beri bunu söylüyorum, her zaman maksimumu vereceğim. Bazı günlerim iyi, bazı günlerim kötü olabilir. Son güne kadar da bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

Muslera, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür ederek, "Taraftarımız sene boyunca bizi destekledi. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü şimdi bir kupa maçımız var ve onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrar maçtan galip ayrılıp üç sene üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

Uruguaylı file bekçisi, "Önümüzdeki sezon için kararını verdi mi?" şeklindeki soruya, "Henüz konuşmadık. Fakat şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir fikrimiz yok." yanıtını verdi.

"14 yıldır gerçekten ciddi sayıda kupalar kaldırdım"

Galatasaray'da geçirdiği yılları değerlendirmesi istenen Muslera, "Arşivlere bakarsanız ilk günden söylediğim şeyi görürsünüz. 'Ben buraya kupalar kaldırmak için geldim' demiştim. 14 yıldır gerçekten ciddi sayıda kupalar kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum için ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İki oğlum da burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var." diye konuştu.

"Futbol tutkusu bu ülkede gerçekten çok önemli, çok kıymetli"

Fernando Muslera, bir gazetecinin, sezonu çifte kupayla tamamlaması durumunda Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan ismi olacağını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"Zengin Galatasaray tarihinin ve Türkiye futbol tarihinin bir parçası olmak, bu şekilde kendimizi yazdırmak gerçekten çok büyük bir gurur. Futbol tutkusu bu ülkede gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Bunun da değerini bilmemiz gerekiyor. Galatasaray olarak da Fernando olarak da tarih yazdık ve yazmaya devam ediyoruz. Ben bir gün bıraktığımda bütün arkadaşlarıma, oğullarıma hatıralarımı anlatacağım. Takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan bahsedeceğim. Hepsiyle yaşadığım harika hatıralarım var. "

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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