Fernando Muslera, Estudiantes ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fernando Muslera, Estudiantes ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar geçerli 1.5 yıllık kontrat imzaladı. Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 19 kupa kazanarak Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1.5 yıllık kontrat imzaladı.

14 yıllık Galatasaray kariyerinin ardından Türkiye'den ayrılan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki tecrübeli kaleci, Arjantin temsilcisi Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar geçerli sözleşme imzaladı. Konuyla ilgili Arjantin ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fernando Muslera, Estudiantes'in 2025'in ikinci yarısı için ilk transferi oldu. Uruguaylı kaleci, kulüple Aralık 2026'ya kadar sözleşme imzaladı ve sezonun belirleyici etabı olan 9 Temmuz'da Velez'e karşı oynanacak Uluslararası Süper Kupa finali ve CONMEBOL Libertadores Kupası'nın son 16 turunda Cerro Porteno ile oynanacak mücadelede Eduardo Dominguez liderliğindeki profesyonel kadroya katılacak" denildi.

Lazio'dan 2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 551 maça çıkarken 2 gol kaydetti. Muslera, Galatasaray kariyerinde 8 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 19 kez kupa sevinci yaşadı. Türkiye'de oynadığı 14 yıl boyunca birçok başarı elde eden Fernando Muslera, aynı zamanda 18 kupaya sahip Bülent Korkmaz'ı geride bırakarak Türk futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra 'Kaçındık' dedi

İsrail uçaklarına havada manevra yaptıran görüşme! Tek sözü yetti
Trump, 'İran'da rejim değişikliği' konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur

Trump, İran konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler

Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını fırçayla dövdüler
Belediye başkanlarının düğün eğlencesine bakın! Birbirlerine para attılar

İkisi de belediye başkanı! Birbirlerine para fırlatıp durdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK'ya FETÖ operasyonu! 158 asker gözaltına alındı

TSK'ya operasyon! Görev başındaki onlarca asker gözaltına alınıyor
MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu

MSB'den bedelli askerlik uyarısı! Ücretin güncelleme tarihi belli oldu
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Fernando Muslera Estudiantes'e imza attı

Fernando Muslera imzayı attı
41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi

41 senelik Türk kulübü resmen satıldı! İşte yeni sahibi
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.