Fernando Muslera, Estudiantes'e Transfer Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin kulübü Estudiantes'e katıldığını duyurdu. 14 yıl aradan sonra yeni bir kulüpte başlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Muslera, kariyeri için bu adımın önemli olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera, Arjantin kulübü Estudiantes'e transfer oldu.

Uruguaylı file bekçisi, İspanyol gazetesi El Pais'e verdiği demeçte, Estudiantes'e katıldığını ve bundan mutluluk duyduğunu belirterek, "14 yıl sonra yeni bir kulüpte yeniden başlamak beni çok mutlu ediyor. Tarihi, hiyerarşisi ve çok şeyin söz konusu olduğu bir takıma katılıyorum. 6 Temmuz'da (Velez Sarsfield ile oynanacak Arjantin Uluslararası Süper Kupa) final var." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin Penarol Kulübünün teklifini reddettiğine dikkati çeken 39 yaşındaki kaleci, "Türkiye'deki basın toplantısında ve geldiğimde de açıkça belirttim ki, birkaç teklif vardı ancak evime yakın olmak istiyordum ve düşündüğüm iki seçenek Penarol ve Estudiantes takımlarıydı. Estudiantes'i tercih ettim ve bu kararımdan memnunum. Kariyerim için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum," görüşlerine yer verdi.

Türkiye'de 14 sezon oynayan Uruguaylı efsane file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 8 Süper Lig, 6 TFF Süper Kupa ve 5 kez de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
İsrailli Bakan'dan 'Tahran yönetimi devrilene kadar İran'a saldırılar sürmeli' açıklaması

İsrailli Bakan, İran üzerindeki planlarını itiraf etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç rekor diyerek açıklamıştı! Fenerbahçe'ye dev sponsorluk geliri

Rekor diyerek açıklamıştı! Adidas'tan kazanılacak gelir ortaya çıktı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İsrail'den Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İran ile savaşan İsrail, bir yandan da o ülkeyi vuruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.