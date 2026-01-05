Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde yer alan Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için sıcak bir gelişme yaşandı.

CİDDİ ŞEKİLDE NABIZ YOKLANDI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın henüz temas kurmasa da ciddi şekilde nabız yokladığı, Manchester United'ın da 50 milyon euro'ya transfer ettiği yıldız isim için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

"HİÇ DÜŞÜNME, GALATASARAY'A GİT"

Transferde sürpriz bir hamle de Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'dan geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılara veda eden Uruguaylı kaleci, vatandaşı Ugarte ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Muslera'nın, vatandaşına "Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun" dediği belirtildi.

SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Ugarte'nin transferinde hafta içinde somut gelişmeler bekleniyor.