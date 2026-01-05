Haberler

Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın orta saha transferi için gündemde olan Uruguaylı Manuel Ugarte ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'nın, vatandaşı Ugarte ile birebir görüşme gerçekleştirerek, yıldız isme Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiye verdi. Muslera'nın 'Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun' dediği aktarıldı.

  • Galatasaray, Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için 30 milyon euro bonservis talep ediyor.
  • Fernando Muslera, vatandaşı Manuel Ugarte'ye 'Hiç düşünme, Galatasaray'a git' dedi.
  • Manuel Ugarte'nin transferinde hafta içinde somut gelişmeler bekleniyor.

Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündemde yer alan Uruguaylı orta saha Manuel Ugarte için sıcak bir gelişme yaşandı.

CİDDİ ŞEKİLDE NABIZ YOKLANDI

Galatasaray'ın 24 yaşındaki Uruguaylı orta saha için Galatasaray'ın henüz temas kurmasa da ciddi şekilde nabız yokladığı, Manchester United'ın da 50 milyon euro'ya transfer ettiği yıldız isim için 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi.

Fernando Muslera'dan vatandaşına öneri: Galatasaray'a git

"HİÇ DÜŞÜNME, GALATASARAY'A GİT"

Transferde sürpriz bir hamle de Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera'dan geldi. Sezon başında sarı-kırmızılılara veda eden Uruguaylı kaleci, vatandaşı Ugarte ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Muslera'nın, vatandaşına "Hiç düşünme, Galatasaray'a git. Orada çok mutlu olursun" dediği belirtildi.

SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR

Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Ugarte'nin transferinde hafta içinde somut gelişmeler bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Maduro ve eşi, ABD mahkemesine götürüldü! İşte o anlar

Bir devrin sonu! Maduro mahkemeye böyle götürüldü
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu
Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den transfer ediyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

Trump'ın vurmakla tehdit ettiği ülkenin lideri geri adım atmadı
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
ABD'nin Maduro operasyonu Trump destekçilerini ikiye böldü

Öve öve bitiremediği Maduro operasyonu hesapladığı gibi olmadı
Alişan'ın son fotoğrafını görenler 'Bu ne hal' demekten kendini alamadı

Son fotoğrafını görenler "Bu ne hal" demekten kendini alamadı