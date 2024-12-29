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Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı

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Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın sarı-kırmızılılara veda edip etmeyeceği merak konusu. Son günlerde ülkesinden Penarol ile anlaştığı öne sürülen deneyimli eldivene bu kez de Arjantin'in köklü takımlarından Boca Juniors talip oldu.

Galatasaray'ın deneyimli eldiveni Fernando Muslera, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle beraber Galatasaray'dan ayrılacak gibi görünüyor. Kısa bir süre önce Uruguay ekibi Penarol ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edilen Muslera için sürpriz bir takımın ismi gündeme geldi.

BOCA JUNIORS TALİP OLDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Arjantin devi Boca Juniors da Muslera'ya talip oldu. Galatasaray'da kalıp kalmama noktasında son kararı Fernando Muslera'nın vereceği, sarı-kırmızılıların olası bir ayrılığa karşı kaleci arayışına başladığı aktarıldı.

ÜLKESİNE DÖNECEK İDDİASI

    Geçtiğimiz günlerde Carve Deportiva'da yer alan habere göre; Fernando Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayıracağı ve 38 yaşındaki eldivenin sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Uruguay'a döneceği iddia edilmişti. Haberde, Muslera'nın yeni takımının ise Uruguay ekibi Penarol olacağı belirtilmişti.

    BAŞARILARLA DOLU GALATASARAY KARİYERİ

    Efsaneler arasına adını yazdıran Fernando Muslera, 2011'de kapısından girdiği sarı-kırmızılı kulüpte 530 maça çıktı. Muslera, bu karşılaşmalarda 570 kez gole engel olamazken 187 kez ise kalesini gole kapattı. Uruguaylı eldivenin ayrıca Galatasaray formasıyla 1 golü bulunuyor. 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Cimbom'da geçirdiği 13 yılda 7 kez Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa zaferi yaşadı.

    Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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    Yorumlar (2)

    Haber YorumlarıFerhat Öztürk:

    14 yıl burada kaldı. Daha Türkçe bilmiyor. Diğer Avrupa liglerinde mecbur koşuyorlar. Ben bunu hem ayıp hemde bir dile hakaret olarak görüyorum

    Yorum Beğen11
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    Haber YorumlarıCengiz Gürbez:

    Ya neresi dev takım

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