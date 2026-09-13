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Ferhat Serkan Albayrak: "Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz"

Ferhat Serkan Albayrak: 'Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz'
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Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Ferhat Serkan Albayrak, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz.

Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Ferhat Serkan Albayrak, Iğdır FK karşılaşmasının ardından, "Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda oyun gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Mardin 1969 Spor, deplasmanda Iğdır FK'ya 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mardin 1969 Spor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, "İyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Rakibimizi de hafta içerisinde analiz ettik. İyi hazırlandığımız bir müsabakaydı. Rakibimizi de hafta içerisinde analiz ettik. Her ne kadar rakibimiz topa hakim olup, daha çok bizim rakip yarı alanda gözükse de aslında bu bizim bir stratejimizin bir parçasıydı. Oyunda son 20-25 dakika risk aldık. Çünkü skor olarak gerideydik. Belki skoru yakalamak için 'pozisyon buluruz' diye oyuncu değişikliklerine gittik, biraz da dizilişimizde değişiklik yaptık. Golü de bulabilirdik, gol de yiyebilirdik. Oyun olarak iyi oynamadığımızı düşünüyoruz. Bundan sonraki maçlarda oyun gücümüzü geliştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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