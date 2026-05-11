Ferhat Nasıroğlu: Batman bu gece tarih yazdı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamalarında açıklamalarda bulundu. ''Batman bu gece tarih yazdı'' diyen Nasıroğlu, ''Biz omuz omuza verdikçe nice alanlarda şampiyonluklar kazanacağız. Bizler sizler için hizmet etmeye geldik, hizmet etmeye de devam edeceğiz. Sanayisinde de eğitiminde de turizminde de Batman'ı şampiyon yapacağız'' şeklinde konuştu.

Batman Petrolspor'un Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı. Valilik önünde düzenlenen kutlama programında havai fişek ve ışık gösterileri yapılırken, ünlü sanatçılar da sahne aldı.

VALİ CANALP VE MİLLETVEKİLİ NASIROĞLU KATILIM SAĞLADI

Batman Petrolspor'un futbolcuları, teknik heyet ve kulüp yöneticilerinin anonsla sahneye davet edildiği etkinlikte, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, sporcular ve kulüp yöneticileri şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı. Vali Canalp, buradaki konuşmasında, 1. Lig'e yükselen Batman Petrolspor'u elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

''BATMAN BU GECE TARİH YAZDI''

Kutlamalarda sahneye çıkan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, şampiyonluğun birlik ve beraberliğin neticesi olduğunu belirterek ''Batman bu gece tarih yazdı. Şampiyonluğumuz hayırlı ve uğurlu olsun. Kardeşlerim, Batman'ın yiğit gençleri... Birliğimiz, beraberliğimiz olduğu sürece şampiyonluklar olacak. Biz omuz omuza verdikçe nice alanlarda şampiyonluklar kazanacağız. Bizler sizler için hizmet etmeye geldik, hizmet etmeye de devam edeceğiz. Sanayisinde de eğitiminde de turizminde de Batman'ı şampiyon yapacağız.'' sözlerini sarf etti.

''SÜPER LİG'DE İZLEMENİN GURURUNU YAŞAYACAĞIZ''

Şampiyonluk kutlamalarının ardından sosyal medya hesabından da bir paylaşımda bulunan Ferhat Nasıroğlu, şu ifadeleri kullandı;

''Şehrimizin dört bir yanı şampiyonluk coşkusuyla yankılandı. Hemşerilerimizle omuz omuza, muhteşem konserler ve unutulmaz bir atmosfer eşliğinde bu büyük gururu doyasıya yaşadık.

Meydanlarda sevinç vardı, Batman Petrolspor aşkı vardı! Bu takım sadece bir futbol takımı değil; Batman’ın inancı, mücadelesi ve ortak hayalidir. İnşallah bu birlik ve inançla çok daha büyük başarılara koşacak, Batman Petrolspor’umuzu Süper Lig’de hep birlikte izlemenin gururunu yaşayacağız!''

Cemre Yıldız
