MHK Başkanı: Yeni sezonda marka değerini yükselten hakem anlayışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni sezonda oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacaklarını belirterek, "Oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) 2026-2027 Futbol Sezonu Yaz Semineri gerçekleştirildi. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Mili Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor ve TFF ve MHK yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı.

"Oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı"

Türk hakemliğinde kapsamlı bir değişim ve dönüşüm süreci başlattıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, şunları söyledi:

"Bu planın temelinde kurumsal yapıyı güçlendirmek, insan kaynağını geliştirmek ve sürdürülebilir bir hakem sistemi oluşturmak vardı. Bugün geriye dönüp baktığımızda bu hedefler doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Özellikle oluşturduğumuz havuz sistemi Türk hakemliğine yeni isimler kazandırdı. Rekabet ortamını güçlendirdi ve performans odaklı bir yapının oluşmasına önemli katkı sağladı. Artık temel hedefimiz yalnızca geniş bir hakem havuzu oluşturmak değil, her hakemin bireysel gelişimine odaklanan, kategorik ve kişiye özel eğitim modellerini hayata geçirmek olacak."

"Yeni sezonda oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız"

2026 FIFA Dünya Kupası'nda hayata geçirilen yeni oyun kuralları ile teknolojik uygulamaların temel hedefinin oyunun temposunu artırmak, adil yönetimi desteklemek ve hakem kararlarının isabet oranını yükseltmek olduğunu dile getiren Gündoğdu, "Biz de bu değişime hazırlanmak için çalışmalarımıza hazırlayıcı başladık. Süper Lig ve 1. Lig hakemlerimize iki ayrı eğitim programı uyguladık. Bugünden itibaren ise önümüzde bilişsel, atletik ve teknik açıdan oldukça yoğun geçecek bir eğitim süreci bulunuyor. Günümüz hakemliği yalnızca oyun kurallarını bilmekten veya fiziksel olarak hazır olmaktan ibaret değildir. İletişim kurabilen, liderlik gösterebilen, baskı altında doğru kararlar verebilen, teknolojiyi etkin kullanabilen ve psikolojik dayanıklılığı yüksek hakemler geliştirmek zorundayız. Amacımız yalnızca kuralları öğrenmek değil, bu değişimleri sahada doğru, cesur ve tutarlı bir şekilde uygulayabilmektir. Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz. Yine yeni sezonda iletişim konusunda daha aktif, daha şeffaf ve daha ulaşılabilir olmayı hedefliyoruz. Kamuoyunu doğru bilgilerle bilgilendirecek, hakemlik kurumunun daha iyi anlaşılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hakemlikte gelişimin sonu yoktur. Yeni sezonun Türk futboluna, kulüplerimize, hakem ailemize ve tüm futbol paydaşlarımıza sağlık ve başarı getirmesini diliyor, sezonun Fair Play ruhu içerisinde geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı