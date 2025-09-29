Haberler

Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak'tan Türkiye'ye 3 Altın Madalya

Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak'tan Türkiye'ye 3 Altın Madalya
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli sporcular Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'daki World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın madalya kazandırdı. Ferhat, paralel bar ve kulplu beygirde, Ayberk ise halka aletinde altın madalya aldı.

ARTİSTİK Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın İzmirli sporcularından Ferhat Arıcan ve Mehmet Ayberk Koşak, Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen World Challenge Cup'ta ülkemize 3 altın birden getirdi. Milli takım kaptanı Ferhat Arıcan, Macaristan'da hem paralel bar da hem de kulplu beygirde altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını getiren Ferhat, 19-25 Ekim 2025 tarihleri arasında Endonezya'da düzenlenecek 2025 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi paralel bar dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Macaristan'daki organizasyonda Ayberk de halka aletinde altın madalyayı boynuna taktı. Dünya Şampiyonası'nda madalya umudu olan iki sporcu da kariyerlerini Göztepe'de sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli futbolcu namaz kılarken görüntülendi

Milli futbolcu Cuma namazında
Bir dönem 130 kilo olan Akın Akınözü'nden şaşırtan zayıflama itiraf

130 kiloya kadar çıkan ünlü isimden şaşırtan zayıflama itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.