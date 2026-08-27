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Trabzonspor'dan 2 Değişiklik, Tekke 61. Maçında

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UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Ferencvaros'a konuk olan Trabzonspor, cezalı ve sakatlar nedeniyle 2 değişiklikle sahaya çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı, taraftar ise UEFA cezası nedeniyle tribünlerde yer alamadı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'ın Ferencvaros takımına konuk olan Trabzonspor, Süper Lig'de Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, savunmada kırmızı kart cezalısı Nwaiwu'nun yokluğunda Cenk Özkaçar'a görev verdi. Tekke, forvet hattında ise Aral Şimşir'i yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine Saviolo'yu tercih etti.

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu, Batagov ve cezalı olan Nwaiwu, forma giyemedi.

UEFA listesinde yer almayan Fabinho, Draguş, Mendny, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de kadroda bulunmadı.

Tekke, 61. resmi maçına çıktı

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında 61. resmi maçına çıktı.

Bordo-mavili kulüp de sosyal medye hesaplarından karşılaşma öncesi, "Teknik direktörümüz Fatih Tekke 61. resmi maçına çıktı. Birlikte nice zaferlere." ifadesini paylaştı.

Taraftar desteğinden yoksun kaldı

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında taraftar desteğinden yoksun kaldı.

UEFA'dan aldığı 1 maç deplasmanda seyircisiz oynama cezası nedeniyle karşılaşmayı bordo-mavili taraftarlar izleyemedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyeleri Macaristan'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

Kaynak: AA
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