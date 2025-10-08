Ferdi Özdemir, Avrupa Şampiyonu Oldu

HOLLANDA'NIN Assen kentinde düzenlenen Büyük Erkekler Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferdi Özdemir, 9 Top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde İsviçreli rakibi Sascha Specchia ile karşılaşan Özdemir, nefes kesen mücadeleyi üstün bir oyunla tamamlayarak altın madalyaya uzandı.

Özdemir, bu zaferden kısa süre önce 10 Top disiplininde de Avrupa şampiyonu olarak zirveye çıkmıştı. Böylece milli sporcu, aynı turnuvada iki farklı disiplinde Avrupa şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.