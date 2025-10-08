Haberler

Ferdi Özdemir, Avrupa Şampiyonu Oldu

Ferdi Özdemir, Avrupa Şampiyonu Oldu
Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Büyük Erkekler Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferdi Özdemir, 9 Top disiplininde şampiyonluk elde etti. Finalde İsviçreli rakibiyle karşılaşan Özdemir, aynı turnuvada 10 Top disiplininde de birincilik kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

HOLLANDA'NIN Assen kentinde düzenlenen Büyük Erkekler Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Ferdi Özdemir, 9 Top disiplininde Avrupa şampiyonu oldu.

Finalde İsviçreli rakibi Sascha Specchia ile karşılaşan Özdemir, nefes kesen mücadeleyi üstün bir oyunla tamamlayarak altın madalyaya uzandı.

Özdemir, bu zaferden kısa süre önce 10 Top disiplininde de Avrupa şampiyonu olarak zirveye çıkmıştı. Böylece milli sporcu, aynı turnuvada iki farklı disiplinde Avrupa şampiyonluğu kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
