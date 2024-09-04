Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'yi ziyaret etmek için İstanbul'a geliyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımı Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'ndan sarı-lacivertlilere sürpriz bir telefon geldi.

FENERBAHÇE'Yİ ZİYARETE GELİYOR

Milli arayı eski takımıyla değerlendirmek isteyen Ferdi Kadıoğlu, İstanbul'a ziyarete geleceğini bildirdi. Fenerbahçe yetkililerini arayıp özel izin isteyen Ferdi Kadıoğlu, hem eski takım arkadaşları hem de kulüp personeliyle özlem gidermek için sarı-lacivertlilere telefon açtı.

Brighton'ın 30 milyon Euro nakit, 5 milyon Euro bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ödediği Ferdi, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olmuştu.