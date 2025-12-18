Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz futbol takımı Brighton'da Kasım ayının oyuncusu seçildi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon transfer olduğu Brighton'da sakatlık sonrası güçlü bir dönüş yapan Kadıoğlu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre alan Kadıoğlu, performansıyla teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.
SAKATLIK SONRASI GÜÇLÜ DÖNÜŞ
Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon sahalara dönen 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
ÜST ÜSTE ÖDÜLLER GELDİ
Brighton'da son haftalarda istikrarlı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, maçın oyuncusu ödüllerinin ardından kasım ayının da en iyisi seçildi. Milli futbolcu, teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.
SEZON PERFORMANSI
Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla 18 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 1356 dakika sahada kaldı.