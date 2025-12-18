Haberler

Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi

Ferdi Kadıoğlu Brighton'da ayın oyuncusu seçildi
Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz futbol takımı Brighton'da Kasım ayının oyuncusu seçildi. Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon transfer olduğu Brighton'da sakatlık sonrası güçlü bir dönüş yapan Kadıoğlu, kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre alan Kadıoğlu, performansıyla teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.

Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi, takımındaki yükselişini ödülle taçlandırdı.

SAKATLIK SONRASI GÜÇLÜ DÖNÜŞ

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon sahalara dönen 26 yaşındaki futbolcu, performansıyla kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

ÜST ÜSTE ÖDÜLLER GELDİ

Brighton'da son haftalarda istikrarlı bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, maçın oyuncusu ödüllerinin ardından kasım ayının da en iyisi seçildi. Milli futbolcu, teknik heyet ve taraftarların beğenisini kazandı.

SEZON PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Brighton formasıyla 18 resmi maçta görev aldı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda toplam 1356 dakika sahada kaldı.

