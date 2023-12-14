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Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci golünü attı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Spartak Trnava'ya karşı attığı golle bu sezon ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçe, maçı 4-0 kazandı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'ya karşı kaydettiği golle bu sezon ikinci golüne ulaştı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Spartak Trnava ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu 36. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Dusan Tadic'in pasıyla fileleri havalandıran Ferdi, bu sezonki 2. golüne imza attı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zimbru filelerini de havalandırmıştı. Trendyol Süper Lig'de 14 maça çıkan Ferdi'nin 2 asisti bulunuyor. Ferdi, Avrupa Konferans Ligi'nde ise bugün 9. maça çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ferdi Kadıoğlu Spartak Trnava Fenerbahçe Konferans Futbol Spor Güncel Haberler

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