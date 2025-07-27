Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü

Ferdi Kadıoğlu 8 ay aradan sonra geri döndü
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Premier Lig'de Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından 8 ay sonra yeniden yeşil sahalara geri döndü. Yıldız oyuncu, takımının Coventry City ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında forma giydi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu'dan taraftarlarına ve Türkiye'ye müjdeli haber geldi.

8 AY ARADAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Kasım ayında talihsiz bir sakatlık yaşayarak sol ayak baş parmağında kapsül yırtığı tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, 8 ay aranın ardından yeşil sahalara geri döndü. Sakatlık sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki milli yıldız, takımının Coventry City ile oynadığı hazırlık maçında süre aldı. İngiliz ekibi Ferdi'yi sosyal medya hesaplarında paylaşarak, "Kasım ayından bu yana Ferdi'yi ilk kez sahada görmek harika" ifadelerini kullandı.

8 KEZ FORMA GİYDİ, 36 MAÇI KAÇIRDI

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon takımıyla sadece 8 maça çıktı ve 2 kez rakip ağlara gol attı. Deneyimli oyuncu, sakatlığının ardından toplamda 36 maçta forma giyemedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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