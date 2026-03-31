Fenerbahçe'nin ligdeki kaderini belirleyecek Asensio kararı

Fenerbahçe'de adı sık sık transfer söylentileri ile anılan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun geleceği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

REAL SOCIEDAD TALİP OLDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yıldız ismi Marco Asensio'ya Real Sociedad talip oldu. Sarı-lacivertlilerde kariyer sezonunu geçiren İspanyol futbolcu için istekli olan Sociedad'a Fenerbahçe'den kötü haber geldi.