Fenerbahçelilerin hevesi kursağında kaldı! Merih Demiral'ın imza attığı takım çok konuşulur

Yıldız futbolcu Merih Demiral'ın, Atalanta'dan Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olduğu ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Al Ahli'nin transferi 24 saat içerisinde resmiyete döküleceği belirtildi. Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyeceği ve futbolcunun senelik 10 milyon euro maaş alacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'da forma giyen ve ismi Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladı.

AL AHLİ İLE ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Al Ahli'nin transfer için Merih Demiral ve Atalanta ile anlaşma sağladığı belirtildi. Al Ahli'nin, milli futbolcumuzun transferini 24 saat içerisinde resmiyete dökmek istediği aktarıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Al Ahli'nin Merih için 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Al Ahli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Merih, 3 yılda bonuslarla birlikte 36 milyon euro kazanacak. Milli oyuncumuz, sağlık kontrolü için yarın Paris'e gidecek.

MERİH'İN KARİYERİ

Karamürsel'den Fenerbahçe altyapısına katılan Merih Demiral, daha sonra Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.