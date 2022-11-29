Fenerbahçelileri kahreden kare! Yıldız futbolcu, Dünya Kupası'nda hüngür hüngür ağladı

2022 Dünya Kupası A Grubu son maçında Senegal'e mağlup olan Ekvador, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia gözyaşlarına hakim olamadı. Milli takımın kaptanı olan Valencia'nın ağladı fotoğraf karesine Fenerbahçe taraftarı yüzlerce yorum yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar oldukça üzgün olduğunu belirtirken, Valencia'ya teselli verdi.

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda A Grubu maçları sona erdi. Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'nın kaptanlığını yaptığı Ekvador, turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonunda Valencia'nın objektiflere yansıyan hali sarı-lacivertlileri oldukça üzdü.

HOLLANDA VE SENEGAL ÜST TURA YÜKSELDİ

Grubun son maçında Senegal ile karşı karşıya gelen Ekvador, mücadeleyi 2-1 kaybetti. Karşılaşmanın ardından grubu 3. sırada bitiren Ekvador, turnuvaya veda etti. A Grubu'nda bir üst tura yükselen takımlar ise Hollanda ve Senegal oldu.

VALENCIA YIKIMI YAŞADI

Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar'a 2 gol atarak büyük sükse yapan Enner Valencia, Senegal mağlubiyetinin ardından adeta yıkıldı. Milli takımının kaptanı olan Ekvadorlu yıldız, mücadelenin sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. O anlara Fenerbahçe taraftarından yorum yağarken, sarı-lacivertli renklere gönül verenler Valencia'ya teselli verdi.

Valencia için yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: