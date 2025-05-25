Fenerbahçelilere müjde! Dev final şifresiz yayınlanacak
THY EuroLeague Final Four final karşılaşmasında Fenerbahçe ve Monaco, bugün saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Dev maç S Sport'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
THY EuroLeague Final Fourfinal karşılaşmasında Monaco ile karşılaşacak Fenerbahçe'de taraftarlara maç öncesi müjdeli haber geldi.
DEV FİNAL ŞİFRESİZ YAYINLANACAK
THY EuroLeague Final Four organizasyonunun final karşılaşması bugün TSİ 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe - Monaco maçı S Sport'tan şifresiz olarak canlı izlenebilecek.
Saran Group'tan yapılan açıklamada "Turkish Airlines EuroLeague Final Four organizasyonunun Türkiye'de yayıncı kuruluşu S Sport ve Sport Plus'tır. Final Four karşılaşmaları, S Sport kanalı üzerinden Türksat uydusu aracılığıyla açık şekilde yayınlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
BELEDİYELER DE CANLI YAYINLAYACAK
Öte yandan Türkiye'nin birçok yerindeki belediyeler de maçı meydanlarda dev ekrandan yayınlayacağını duyurdu. İşte şu ana kadar maçı yayınlayacağını açıklayan belediyelerin listesi;
- Kadıköy Belediyesi (İstanbul)
- Tuzla Belediyesi (İstanbul)
- Silivri Belediyesi (İstanbul)
- Esenler Belediyesi (İstanbul)
- Küçükçekmece Belediyesi (İstanbul)
- Büyükçekmece Belediyesi (İstanbul)
- Eyüpsultan Belediyesi (İstanbul)
- Çatalca Belediyesi (İstanbul)
- Kartal Belediyesi (İstanbul)
- Bayrampaşa Belediyesi (İstanbul)
- Bakırköy Belediyesi (İstanbul)
- Bahçelievler Belediyesi (İstanbul)
- Maltepe Belediyesi (İstanbul)
- Avcılar Belediyesi (İstanbul)
- Sancaktepe Belediyesi (İstanbul)
- Çekmeköy Belediyesi (İstanbul)
- Ataşehir Belediyesi (İstanbul)
- Sultanbeyli Belediyesi (İstanbul)
- Arnavutköy Belediyesi (İstanbul)
- Zeytinburnu Belediyesi (İstanbul)
- Gaziosmanpaşa Belediyesi (İstanbul)
- Fatih Belediyesi (İstanbul)
- Başakşehir Belediyesi (İstanbul)
- Bağcılar Belediyesi (İstanbul)
- Üsküdar Belediyesi (İstanbul)
- Kağıthane Belediyesi (İstanbul)
- Ümraniye Belediyesi (İstanbul)
- Beykoz Belediyesi (İstanbul)
- Pendik Belediyesi (İstanbul)
- Sultangazi Belediyesi (İstanbul)
- Ankara Belediyesi
- Çankaya Belediyesi (Ankara)
- Keçiören Belediyesi (Ankara)
- Sincan Belediyesi (Ankara)
- Çubuk Belediyesi (Ankara)
- Akyurt Belediyesi (Ankara)
- Gölbaşı Belediyesi (Ankara)
- Kızılcahamam Belediyesi (Ankara)
- Beypazarı Belediyesi (Ankara)
- Çanakkale Belediyesi
- Aydın Belediyesi
- Burdur Belediyesi
- Kütahya Belediyesi
- Rize Belediyesi
- Tokat Belediyesi
- Şanlıurfa Belediyesi
- Niğde Belediyesi
- Çorum Belediyesi
- Kırklareli Belediyesi
- Sinop Belediyesi
- Adıyaman Belediyesi
- Afyon Belediyesi
- Manisa Belediyesi
- Karaman Belediyesi
- Amasya Belediyesi
- Siirt Belediyesi
- Düzce Belediyesi
- Mersin Belediyesi
- Nevşehir Belediyesi
- Uşak Belediyesi
- Denizli Belediyesi
- Çankırı Belediyesi
- Bolu Belediyesi
- Kilis Belediyesi
- Yalova Belediyesi
- Zonguldak Belediyesi
- Kırşehir Belediyesi
- Bitlis Belediyesi
- Bartın Belediyesi
- Kastamonu Belediyesi
- Kırıkkale Belediyesi
- Edirne Belediyesi
- Dikili Belediyesi (İzmir)
- Çeşme Belediyesi (İzmir)
- Aliağa Belediyesi (İzmir)
- Ödemiş Belediyesi (İzmir)
- Gebze Belediyesi (Kocaeli)
- Körfez Belediyesi (Kocaeli)
- Kartepe Belediyesi (Kocaeli)
- Dilovası Belediyesi (Kocaeli)
- Gölcük Belediyesi (Kocaeli)
- Darıca Belediyesi (Kocaeli)
- Çayırova Belediyesi (Kocaeli)
- Konyaaltı Belediyesi (Antalya)
- Alanya Belediyesi (Antalya)
- Turhal Belediyesi (Tokat)
- Altınordu Belediyesi (Ordu)
- Fatsa Belediyesi (Ordu)
- Ünye Belediyesi (Ordu)
- Akçakoca Belediyesi (Düzce)
- Bulancak Belediyesi (Giresun)
- Tavşanlı Belediyesi (Kütahya)
- Gediz Belediyesi (Kütahya)
- Gerede Belediyesi (Bolu)
- Akhisar Belediyesi (Manisa)
- Turgutlu Belediyesi (Manisa)
- Soma Belediyesi (Manisa)
- Salihli Belediyesi (Manisa)
- Bodrum Belediyesi (Muğla)
- Marmaris Belediyesi (Muğla)
- Fethiye Belediyesi (Muğla)
- Talas Belediyesi (Kayseri)
- Hacılar Belediyesi (Kayseri)
- Siverek Belediyesi (Şanlıurfa)
- Arsuz Belediyesi (Hatay)
- İskenderun Belediyesi (Hatay)
- Antakya Belediyesi (Hatay)
- Fındıklı Belediyesi (Rize)
- Şehitkamil Belediyesi (Gaziantep)
- Lüleburgaz Belediyesi (Kırklareli)
- Vize Belediyesi (Kırklareli)
- Tarsus Belediyesi (Mersin)
- Kelkit Belediyesi (Gümüşhane)??
- Kuşadası Belediyesi (Aydın)
- Hopa Belediyesi (Artvin)
- Edremit Belediyesi (Balıkesir)
- Burhaniye Belediyesi (Balıkesir)
- Ereğli Belediyesi (Konya)
- Mustafakemalpaşa Belediyesi (Bursa)
- Saray Belediyesi (Tekirdağ)
- Çerkezköy Belediyesi (Tekirdağ)
- Muratlı Belediyesi (Tekirdağ)
- Elbistan Belediyesi (Kahramanmaraş)
- Çınarcık Belediyesi (Yalova)