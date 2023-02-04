Fenerbahçeliler, Ümit Özat'ın Ali Palabıyık yorumunu ağzı açık dinledi: Yazıklar olsun

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında verdiği kararlarla ülke gündemine oturan hakem Ali Palabıyık için sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'ın yaptığı yorum çok konuşuldu. Fenerbahçe camiasının büyük tepki gösterdiği Palabıyık için Özat, "Ben hakemin kötü maç yönettiğini düşünmüyorum, Ali Koç ile olan münasebetimden dolayı böyle bir yorum yapmıyorum. Beni bilen bilir." ifadelerini kullandı. Bu yorum sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, Özat için, "Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Verdiği kararlarla Türk futbolunda adeta kriz yaratan Palabıyık için sarı-lacivertlilerin eski kaptanı Ümit Özat'ın yaptığı yorumlar, Fenerbahçe taraftarını küplere bindirdi.

"KÖTÜ MAÇ YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Ali Palabıyık için yaptığı yorumda Ümit Özat, "İyi tanırım, Ankara'dan tanırım arkadaşımdır, kardeşimdir. Ona toz kondurmak istemiyor değilim. Mert Hakan'ın golü sayılsaydı Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi yakalayamaz mıydı? Ben hakemin kötü maç yönettiğini düşünmüyorum, Ali Koç ile olan münasebetimden dolayı böyle bir yorum yapmıyorum. Beni bilen bilir." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Özat ayrıca, "Sahanın en iyisinin Altay olduğunu söylediğimiz bir yerde, Neyi konuşuyoruz biz?" dedi. Eski kaptanlarının bu ifadeleri karşısında oldukça şaşıran Fenerbahçe taraftarı, Özat'ı sosyal medyada sert eleştirdi.