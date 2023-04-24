Fenerbahçeliler çılgına döndü! Kıyameti kopartan penaltı kararı

İstanbulspor'un Fenerbahçe deplasmanında kazandığı penaltı tartışma konusu oldu. Ferdi'nin vücudundan sekip eline gelen top sonrası çalınan penaltı, Fenerbahçeli taraftarları çıldırttı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Hakem Kadir Sağlam'ın kararları maça damga vurdu.

TARTIŞMALI PENALTI

52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eze, Samet'i çalımladı ve şutunu çekti. Eze'nin vuruşu Ferdi'den döndü. Hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi ancak VAR'dan müdahale geldi.

POZİSYONU İZLEDİ, PENALTIYI ÇALDI

Hakem Kadir Sağlam pozisyonu izledi ve penaltıyı verdi. İstanbulspor, 57'de Ethemi'nin penaltı golüyle öne geçti. Fenerbahçeli taraftarlar, topun vücuttan sekip ele geldiği gerekçesiyle verilen kararın hatalı olduğunu savundu. Bu pozisyon gündemin zirvesine oturdu.

Fenerbahçe'ye yakın muhabirler sosyal medyada hakeme tepki gösterdi: