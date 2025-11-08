Fenerbahçeliler Anıtkabir'i Ziyaret Etti

1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda gerçekleştirilen törende, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Doğan, 1907 ÜNİFEB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özayaşlıol, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, ÜNİFEB Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Çevik ve taraftarlar yer aldı.

Bu yıl 22. kez düzenlenen geleneksel Anıtkabir ziyaretine, Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 3 bin üniversiteli genç katıldı. Katılımcılar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek mozoleye çelenk bıraktı. - İSTANBUL