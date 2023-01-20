Fenerbahçeli yöneticiden taraftara transfer müjdesi! Aboubakar açıklaması Beşiktaş'ı çok kızdıracak

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Çaykur Rizespor maçından sonra transfer görüşmeleri ve gündeme dair açıklamalar yaptı. İki bölgeye transfer yapılacağını söyleyen Baki, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar için "İsteseydik alırdık" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup edip çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Baki, ezeli rakip Beşiktaş'a üst üste göndermeler yaptı. Transfer gündemiyle ilgili de net ifadeler kullandı.

Baki'nin açıklamalarından satır başları:

"KENDİ HAKLARINI KORUSUNLAR"

"Ofsaytımsı diye skandal yaşanan Türk futbolunda onda dahi ağzını açmayanlar, Fenerbahçe'nin Gaziantep maçının uzatma dakikalarıyla ilgili polemik yaratmaya çalışıyor. Kendi camialarını haklarını korumaya davet ediyorum."

"OYUNCULARIMIZ KALACAK"

Taraftarımız, suni gündemlere takınmasınlar. Bizim ne Altay'la, ne Valencia'yla ne de Zajc'la problemimiz var. Hepsiyle masadayız, görüşmelerimiz de olumlu. İddia edilen tüm senaryoları okudum, hiçbiri gerçek değil."

"HOCAMIZIN TALEPLERİ VAR

Jesus Hocamız sadece 1 stoper ve 1 sol bek istedi. Ancak, yabancı sınırı var. Çalışmalarımızı yapıyoruz. U21 limitine uygun birini bulursak değerlendireceğiz."

"ABOUBAKAR OLACAK İŞ DEĞİL"

Aboubakar konusu gerçekten olacak iş değil. Ne 1 kere konuştuk, ne nabız yokladık, ne menajerini aradık, ne yazılı, ne 1 Whatsapp mesajı. Hele ki Suudi Arabistan'dan birine talip olursak alırız. Oradaki kontaklarımızı biliyorsunuz."

"FORVET ALMAYACAĞIZ"

"Aboubakar için ne oyuncuyla ne kulübüyle hiçbir temasımız olmadı. Wright ile de bir görüşmemiz yok. Fenerbahçe bir kaleci ve bir de sol bek transferi yapacak. Kadromuzda 5 forvet var. Forvet transferi gündemimizde yok."