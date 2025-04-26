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Fenerbahçeli Taraftarlardan Protesto: Ali Koç İstifa

Fenerbahçeli Taraftarlardan Protesto: Ali Koç İstifa
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Fenerbahçeli bir grup taraftar, Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Kalamış'ta yapılan protestoda, güvenlik güçleri olay çıkmasını önlemek için önlem aldı.

Beyza Betül CİHAN/Olgucan KALKAN/Doğukan DEMİRKIRDI - FENERBAHÇELİ bir grup taraftar Faruk Ilgaz Tesisleri yakınında toplanarak, Başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

Kalamış'ta toplanan sarı-lacivertli taraftarların Divan toplantısının yapıldığı tesislere yaklaşmalarına izin verilmedi. Güvenlik tedbirleri nedeniyle polis barikat kurup olay çıkmasına engel olurken, taraftarlar protestolarını bulundukları yerden çeşitli pankartlar açarak ve sloganlar atarak dile getirdiler.

Fenerbahçeli bir grup taraftar "Ali Koç istifa" ve "Derbi serilerini bitirdiniz, seri şekilde artık gidiniz" şeklinde pankartlar açarak tepki gösterdiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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