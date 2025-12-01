Haberler

Fenerbahçeli taraftarlardan yıllar sonra 4 tribünde birden koreografi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe -Galatasaray derbisinde Fenerbahçeli taraftarlar, yıllar sonra 4 tribünde de koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı-lacivertli taraftarlar erken saatlerde stat çevresine gelirken, daha sonra tribünlerdeki yerlerini aldı. Çalınan marşlar ve tezahüratlarla derbi atmosferini yaşayan taraftarlar, uzun yıllar sonra 4 tribünde de koreografi ve pankart açtılar.

DÖRT TRİBÜNDE BİRDEN KOREOGRAFİ

Kuzey tribününde 'Destanlarınla doludur tarihimiz, şampiyonluk yakışır sana Fenerbahçemiz' pankartı açılırken, Maraton Tribünü'nde iki tarafında 'Dök bizi sokaklara' yazısı ve ortasında taraftarların silueti yer aldı.

Spor Toto (Okul Açık) Tribününde ise makaralı dev bir görsel açıldı. Sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in Çubuklu formayı tuttuğu görselde Teknik Direktör Domenico Tedesco ve kadrodaki oyuncuların siluet detayı bulundu. En altta ise 'Mazindeki şanlı forma, miras oldu yarınlara' pankartı açıldı. Stadın tüm tribünlerinde sarı lacivert kartonlar açıldı.

İşte koreografiden o görüntüler;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
