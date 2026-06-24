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Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama

Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama
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Fenerbahçe, 24 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. Takımı karşılayan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi ve tezahüratlarla destek oldu.

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Topuk Yaylası'na kampa gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. İlk antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, öğlen saatlerinde Düzce'ye geldi. Takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Kaynaşlı gişelerinden hemen sonra takım otobüsünü durdurarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a da çiçek verdi. Daha sonra takım otobüsü, tesislere doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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