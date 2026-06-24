Fenerbahçe'ye Düzce'de coşkulu karşılama

FENERBAHÇELİ taraftarlar, Topuk Yaylası'na kampa gelen takımlarını coşkuyla karşıladı.

Fenerbahçe, 24 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapacak. İlk antrenmanını bu akşam gerçekleştirecek olan Fenerbahçe, öğlen saatlerinde Düzce'ye geldi. Takımın gelişini bekleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Kaynaşlı gişelerinden hemen sonra takım otobüsünü durdurarak tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a da çiçek verdi. Daha sonra takım otobüsü, tesislere doğru hareket etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı