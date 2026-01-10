Haberler

Fenerbahçeli taraftarlar Süper Kupa finali için stada geldi

Fenerbahçeli taraftarlar Süper Kupa finali için stada geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada gelirken, tezahüratlarla derbi coşkusunu artırdı. Maç öncesi stat çevresinde toplanan taraftarlar, İstanbul Valiliği'nin önlemleri dahilinde güvenli bir şekilde stadyuma ulaştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa final maçı için stada gelirken, maç öncesi tezahüratlarla derbiye hazırlandı.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli taraftarlar da mücadele öncesi stat çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği Fenerbahçeli taraftarlar için M9 Ataköy- Olimpiyat Metro hattının Ataköy ve Yenibosna buluşma noktası olarak belirlendi. Taraftarlar bilet kontrollerinin ardından ekspres seferler ile Olimpiyat Stadı'na ulaştırıldı.

Şahsi araçlarıyla stadyuma gelen taraftarlar ise Kuzey Marmara Otoyolu (O-7) - Fenertepe Kavşağı - Eski Edirne Caddesi - Rıfat Ilgaz Caddesi - Olimpiyat Yolu güzergahını kullanarak, kendileri için tahsis edilen otoparklara geçiş yaptı.

Stat etrafında iki takımın taraftarlarının karşı karşıya gelmemesi adına yoğun önlemi alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar stat etrafında yaptıkları beste ve tezahüratlarla derbiye hazırlanırken, yakılan meşale ve açılan bayraklar renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlar, 15.45 itibarıyla stada giriş yaparken, kendilerine ayrılan bölüm olan Doğu ve Kuzey Tribünü'ndeki yerlerini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Hamaney'in sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor

Sözleri ateşi körükledi, sokaklar aynı sloganla inliyor
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi

Süper Kupa finali öncesi birbirlerine girdiler
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?
ABD Başkanı Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz

"Çin veya Rusya'nın orayı işgal etmesine izin veremeyiz"
İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor

Sınır komşumuz gece uyumadı! Ölü sayısı korkunç boyutta
Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda Güler sözleri

Yer yerinden oynadı! Dünyaca ünlü isimden bomba Arda sözleri
Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti

Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp ateş etti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı