Fenerbahçeli Taraftarlar Beşiktaş Mağlubiyetinin Ardından Tesislerde Toplandı
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisindeki mağlubiyet sonrası Samandıra Tesisleri'nde toplanarak yönetimi istifaya davet etti. Takımın şampiyonluk yarışında geriye düşmesi, taraftarların tepkisini artırdı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş derbisi mağlubiyetinin ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlar sloganlarla tepkilerini gösterirken, yönetimi istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig'in 34 haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Alınan derbi mağlubiyetin ardından şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler de taraftarlar, Başkan Ali Koç ve yönetim kuruluna tepki gösterdi.
Bazı Fenerbahçeli taraftarlar da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geldi ve takım otobüsünü bekledi. Otobüsün tesislere girişi sırasında sarı-lacivertlileri taraftarlar tepkilerini burada da sürdürdü ve Fenerbahçe Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti. - İSTANBUL