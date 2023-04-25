Fenerbahçeli oyuncular, şampiyonluğun ardından DHA'ya konuştu

Olcay Çakır Turgut: Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyuzEmma Meesseman: Ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorumSatou Sabally: Aldığım en güzel doğum günü hediyesiydiSezer AFŞAR - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,...

Olcay Çakır Turgut : Taraftarımız önünde kazandığımız için çok mutluyuz

Emma Meesseman: Ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorum

Satou Sabally, gelecek yıl Fenerbahçe formasını giyme ihtimaliyle ilgili olarak ise "Devam edecek. Bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.