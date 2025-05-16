Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Hastaneden Taburcu Oldu

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş Hastaneden Taburcu Oldu
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, nadir bir enfeksiyon nedeniyle 20 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Tedavisi evde ve Samandıra Tesisleri'nde devam edecek.

FENERBAHÇELİ futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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