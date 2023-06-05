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Fenerbahçeli futbolcuya "Jesus'a ne oldu?" diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak

Spor Haberleri

Yorumcu Tümer Metin, ismini vermediği Fenerbahçeli bir futbolcuyla olan diyaloğunu canlı yayında anlattı. Metin yaptığı açıklamada, "Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a?' diye sordum. 'Ağabey Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğu kaptırdığı Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de Jorge Jesus karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmadı. Deneyimli hoca, mücadelenin ardından hedef tahtasına oturtulurken, ünlü yorumcu Tümer Metin, Tivibu Spor ekranlarında Fenerbahçeli bir futbolcuyla arasında geçen diyaloğu anlattı.

"SÖZ VERDİĞİM İÇİN İSMİNİ SÖYLEMİYORUM"

Tümer Metin canlı yayında yaptığı açıklamada, "Hafta içi Fenerbahçeli bir futbolcuyu gördüm. 'Ne oldu Jorge Jesus'a? diye sordum. 'Abi Jesus'a devre arası bir şey oldu. Biz de anlam veremedik.' yanıtını verdi. Söz verdiğim için ismini söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli futbolcuya 'Jesus'a ne oldu?' diye soruldu! Verdiği cevap camiada taşları yerinden oynatacak

TARAFTARLAR TAHMİNDE BULUNDU

Metin'in bu diyaloğu anlatması sosyal medyada gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada bu futbolcunun Mert Hakan Yandaş ya da İrfan Can Kahveci olabileceğini belirtti.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Fatih :

hakkaten böyle bir muhabbeti mi olmuş. o zaman kusura bakma ama devamında bizde anlam veremedik demeyecek. neyi kasdettiği belli boşuna gündem yapma tümer.

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