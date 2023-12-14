Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'le paylaştı

Fenerbahçe'nin futbolcusu Umut Nayir ve eşi Enfal Nayir, kamuoyuyla üzücü bir haber paylaştı. Anne karnındaki 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu açıklayan Nayir çifti hepimizi üzmüştü.

TAKIM ARKADAŞLARI UMUT NAYİR'E SARILDI

Bu akşam Konferans Ligi'nde Spartak Trnava karşısına çıkan Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile 1-0 öne geçti. Golün ardından başta Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci olmak üzere tüm futbolcular gol sevincini Umut Nayir'e sarılarak yaptı.

İşte o anlar;