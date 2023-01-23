Fenerbahçeli futbolcular maçın içinde birbirine girdi! Batshuayi ve Emre Mor arasında olay

Fenerbahçeli futbolcular Emre Mor ve Michy Batshuayi arasında tansiyon yükseldi. Batshuayi ve Emre'nin tartışmasını görenİrfan Can Kahveci olay yerine koşup araya girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, Ümraniyespor'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci devresinde Michy Batshuayi ile Emre Mor arasında yaşanan tartışma gündemi salladı.

PAS TARTIŞMASI

İkili arasında bir pozisyon üzerine tartışma çıktı. Batshuayi'nin tavırlarına Emre Mor gülerek karşılık verdi. Ardından Batshuayi, "Kafanı kullan" anlamına gelen bir hareket yaptı. İkili arasında yükselen tansiyona İrfan Can Kahveci müdahale etti.