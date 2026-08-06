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Oosterwolde'de kısmi yırtık tespit edildi

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Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda dün Sturm Graz ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda dün Sturm Graz ile oynanan maçta sakatlanan Jayden Oosterwolde'nin arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Çetin, Oosterwolde'nin sağlık durumuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam Sturm Graz karşılaşmasında sakatlık yaşayan Jayden Oosterwolde'nin Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda arka adale tendonunda kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmıştır. Tedavi süreci planlandığı şekilde devam edecektir. Jayden'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde yeniden aramıza dönmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
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