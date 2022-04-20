Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Fenerbahçe'nin yıldızı Altay Bayındır kamera önüne geçti. Altay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı "Ben böyleyim" isimli belgesel sosyal medya platformunda yayına girdi.

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Altay Bayındır'ın "Ben Böyleyim" isimli belgeseli çıktı. 24 yaşındaki kaleci Mentalite Originals'ın çıkardığı belgeselde, hayat hikayesini anlattı. Dört bölümden oluşan belgeselde Altay kendisini nasıl geliştirdiğini ve hayata bakışını anlatıyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

TAM NOT ALDI

Altay Bayındır belgeseli paylaştıktan sonra kısa süre içinde 25 bin izlenme gördü. Videonun altında Altay Bayındır için övgü dolu yorumlar yapıldı.

Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın belgeseli çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Altay Bayındır, Fenerbahçe, YouTube, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Çınar Saraç:

Volkan Demirel olsa anlarım yada Rüştü reçber , hayrola alayı ne verdin kulübüne ne belgeseli hey allahım

Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title