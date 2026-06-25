Haberler

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar

Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de büyük kıyım! Gönderilecek oyuncu sayısından 2 takım çıkar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor. Oyuncu sayısının 45'e çıkması beklenirken, sarı-lacivertli yönetimin TFF'nin kadro kuralı nedeniyle en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe'nin A takım havuzundaki oyuncu sayısı kiralık dönüşler ve Vedat Muriqi transferiyle 40'a yükseldi.
  • Yönetim, transfer döneminde en az beş takviye daha yaparak kadroyu 45 kişiye çıkarmayı planlıyor.
  • Fenerbahçe, TFF'nin 28 kişilik kadro kuralı nedeniyle en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları transfer çalışmalarının yanı sıra kadro yapılanmasıyla da devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetim, takıma katılacak yeni isimlerin yanı sıra mevcut kadrodaki oyuncu sayısını azaltmak için kapsamlı bir plan hazırladı.

KADRO 45 KİŞİYE ÇIKABİLİR

Kiralık olarak forma giyen futbolcuların geri dönmesi ve Vedat Muriqi transferinin tamamlanmasıyla birlikte A takım havuzundaki oyuncu sayısı 40'a yükseldi. Yönetimin transfer döneminde en az beş takviye daha yapmayı planladığı, bu durumda A takım kadrosundaki futbolcu sayısının 45'e ulaşabileceği belirtildi.

17 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim kuralı nedeniyle Fenerbahçe'nin geniş çaplı bir revizyona gitmesi gerekiyor. Bu doğrultuda sarı-lacivertli yönetimin, transfer çalışmalarının tamamlanmasının ardından en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği ifade edildi.

ÖNCELİK MALİYETİ YÜKSEK İSİMLER

Ayrılık planlamasında ilk sırada teknik heyetin yeni sezon kadrosunda düşünmediği ve kulübe yüksek maliyet oluşturan futbolcuların yer aldığı aktarıldı. Bu kapsamda bazı oyuncuların temsilcileriyle görüşmelerin başladığı, transfer ve kiralama seçeneklerinin değerlendirildiği öğrenildi.

HEDEF 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin hedefi, transfer süreciyle birlikte kadro yapılanmasını da tamamlayarak 14 Ağustos'a kadar teknik heyetin istediği oyuncu grubunu oluşturmak ve TFF'nin kadro bildirim kriterlerine uygun listeyi hazırlamak.s

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi

Ülkeyi yıkan çifte deprem! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

Kahreden haber! 3 engelli vatandaşımız feci şekilde can verdi
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek

AK Parti'de bir ilk! Vekiller istedi, Erdoğan ezber bozdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCemil Baştürk:

o 17 futbolcuyu yazmaktan sizi alıkoyan ne oldu acaba? nasıl olsa herşeyi masa başında yazıyorsunuz ????

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor

Dünya Kupası'na öpüşmek için gitmiş! Önüne gelenin dudağına yapışıyor
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk

Bankada işlem yaparken hayatının şokunu yaşadı: Kalpten gidiyorduk
İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü

İstanbul'da gece yarısı esrarengiz görüntü! İzleyenler dondu kaldı
Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı

Görüntü bugün Kars'ta kaydedildi
Ganalı şamandan olay itiraf: Yanlışlıkla Türkiye'ye büyü yaptım

Neden elendiğimiz şimdi belli oldu: Çırağım haritayı kaydırınca...
Motosiklet hırsızlarına savaş açtı! Adını 'Batman' koydular

Kim bu gizemli kahraman? Sokaklardan fotoğraf yağıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı

Son ankette büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı