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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 ile Geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 ile Geçti
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı 5-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Anderson Talisca, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle galip gelen Sarı-lacivertliler, grup aşamasında iki maçta da kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'yı mağlup ederek, 2. hafta sonunda 6 puana ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK'yı 5-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Cenk Tosun, Mert Hakan Yandaş ve Youssef En-Nesyri'nin (2) ayağından geldi. Organizasyona grup aşamasından başlayan Fenerbahçe, ilk maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken bugün de Erzurum ekibini mağlup etti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri 2. maçında puanını 6'ya yükseltti. Fenerbahçe, iki maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Sarı-lacivertliler grubun son maçında 26 Şubat Çarşamba günü Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Mavi-beyazlılar ise kupada 2. maçında da puan alamadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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