Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk etti

-İsmail Kartal'dan 9 değişiklik

-Sarı-lacivertlilerde 11 eksik

-Krunic ilk kez

-Bonucci 11'de

- Lincoln Henrique formasına kavuştu

-Emre Mor ve Bartuğ ilk kez 11'de

Mustafa AKIN/İSTANBUL, - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda 1'inci Lig ekibi Adanaspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta Çağdaş Altay düdük çaldı. Altay'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Abdullah Uğur Sarı üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 20'nci haftasındaki Gaziantep FK maçının 11'inde 9 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür ile Oosterwolde kupa mücadelesinde de görev verirken rotasyona gitti. Kartal, Adanaspor karşılaşmasında kaleyi İrfan Can Eğribayat'a emanet ederken, savunma hattını Mert Müldür, Leonarda Bonucci, Jayden Oosterwolde ve Lincoln Henrique'den oluşturdu. Orta ikilide Rade Krunic ile Bartuğ Elmaz görev alırken, kenarlarda Emre Mor ile Joshua King forma giydi. Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş, gol yollarında ise Batshuayi yer aldı. Sarı-lacivertli ekipte; Furkan Akyüz, Ömer Bircan Camcı, Efekan Karayazı, Necat Aydın, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko ise mücadeleye yedek soyundu.

SARI-LACİVERTLİLERDE 11 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor maçına 11 oyuncusundan yoksun çıtı. Sarı-lacivertli ekipte Afrika Kupası'nda yer alan Osayi-Samuel ve Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Peres, Serdar Aziz, Zajc ve Crespo, takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlıkları son bulan ancak hazır olmayan Rodrigo Becao ile teknik heyet kararı ile Livakovic, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Fred yer almadı.

KRUNIC İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transfer Rade Krunic, Adanaspor maçıyla ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi. Sarı-lacivertlilerin transferi için uzun süredir çaba gösterdiği 30 yaşındaki Krunic, ilk maçına Adanaspor karşısında çıktı.

BONUCCI 11'DE

Sarı-lacivertli ekibin dünyaca ünlü yıldız stoperi Leonardo Bonucci, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11'de yer aldı. Ligin 20'nci haftasındaki Gaziantep FK mücadelesinin 38'inci dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil olan 36 yaşındaki futbolcu, Adanaspor karşılaşmasında 11'de görev aldı.

LINCOLN HENRIQUE FORMASINA KAVUŞTU

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sakatlığının ardından formasına kavuştu. Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sözleşmesi dondurulan ve bu sezon süre alamayan Lincoln, Gaziantep FK maçında kadroya dahil olmuş ancak forma bulamamıştı. Lincoln en son 9 Mart 2023 tarihinde Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'nda yer almıştı.

EMRE MOR VE BARTUĞ İLK KEZ 11'DE

Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor ile genç orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz bu sezon ilk kez ilk 11'de yer aldı. Emre Mor, bu sezon 3 lig, 1 Avrupa olmak üzere 4 karşılaşmada yer alırken, Bartuğ; 5'i lig, 2'si Avrupa'da toplam 7 karşılaşmaya sonradan dahil oldu.