Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali İçin Stadyuma Geldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile oynayacağı maç için Ülker Stadyumu'na geldi. Takım, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stadyuma girdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk edecek olan Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'na geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak. Derbinin hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi.
Fenerbahçe takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor