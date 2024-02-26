Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için başkente ulaştı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın 20.45'te MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için Ankara'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını karşılamak için Ankara Esenboğa Havalimanı'na akın etti. Takım tezahüratlar eşliğinde karşılandıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele doğru hareket etti. - ANKARA