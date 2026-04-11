Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Talisca (2), Kante ve Nene'den geldi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 63 Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (Dk. 63 Benes), Bennasser (Dk. 63 Görkem Sağlam), Makarov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (Dk. 82 Onugkha)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo (Dk. 68 Mert Müldür), Skriniar (Dk. 46 Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante (Dk. 75 Fred), Nene (Dk. 71 Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (Dk. 68 Musaba)

Goller: Dk. 45+1 Kante, Dk. 60 ve 87 Talisca, Dk. 62 Nene ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 25 Oosterwolde, Dk. 33 Ederson, Dk. 35 Fred (yedek kulübesi) ( Fenerbahçe ), Dk. 32 Makarov, Dk. 47 Bennasser, Dk. 67 Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor )

54. dakikada sol kanattan Kayserispor atağında Cardoso'nun ortasında ceza sahasına koşu yaparak giren Furkan Soyalp'in kafa vuruşundan meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

58. dakikada Nene'nin ara pasında ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

60. dakikada Brown'un pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Talisca'nın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden ağlara gitti: 0-2.

62. dakikada ceza sahası içerisinde Katongo'nun Denswil'e gönderdiği pasta araya giren Nene kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-3.

87. dakikada sol çaprazdan Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında altı pas üzerinde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-4.

88. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserisipor atağında Onugkha'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta çıktı.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Murat Asil
