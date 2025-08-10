Fenerbahçe Yüzme Şubesi, Şampiyonada 5 Kupa Kazandı

Fenerbahçe Yüzme Şubesi, 5 gün süren Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 5 kupa kazanırken, sarı-lacivertli sporcular elde ettikleri başarılarla zirvede yer aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde Vefa Küçük Yüzme Tesisleri'nde düzenlenen Türkiye Kulüpler Arası Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası sona erdi. Fenerbahçe Yüzme Şubesi, Açık Yaş Kadın, Açık Yaş Erkek, Genç Kadın, Genç Erkek ve Yıldız Erkeklerde Türkiye şampiyonu olurken, Yıldız Kızlarda ise üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların son gününde 400 metre serbest erkeklerde Kuzey Tunçelli, kadınlarda ise Ecem Dönmez Öğretir, altın madalya kazandı.

Erkekler 50 metre serbestte Emre Sakçı birincilik elde ederken, Demir Özdemir ise erkekler 50 metre serbestte 22.87'lik derecesiyle kendisine ait 17 yaş Türkiye rekorunu geliştirdi.

Kadınlar 4x50 metre karışıkta altın madalyaya Fenerbahçe ulaştı. Erkekler 4x50 metre karışıkta ise Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Berk Özkul ve Demir Özdemir'den oluşan bayrak takımı, 1: 37.83'lük derecesiyle Açık Yaş Yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu ve birincilik elde etti.

Yıldız Erkekler 4X50 metre karışıkta Efe Hakan Özgür, Serhat Kasal, Kıvanç Özkan ve Eymen Batu İbolar'ın yer aldığı ekip, 1: 46.46 ile 15-16-17 yaş Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

İdil Aksakdemir, İlkim Karaali, Ela Su Erensoy, Beren Başaran'dan oluşan genç kız 4X50 metre karışık bayrak takımı, 1: 55.89'luk derecesiyle 18 yaş yeni Türkiye rekoruna imza atarak birinci oldu. - İSTANBUL