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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarından İtibaren Başlıyor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yarından İtibaren Başlıyor
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Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı yarın Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak. Kulüp başkanı Ali Koç'un da konuşma yapacağı toplantıda, kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler ele alınacak.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.30'da başlayacak toplantıda kulübü ilgilendiren güncel gelişmeler görüşülecek.

Kulüp başkanı Ali Koç'un toplantıda konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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