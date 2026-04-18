Şekip Mosturoğlu: Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Çaykur Rizespor karşısında yaşanan hayal kırıklığı sonrası birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Mosturoğlu, zorlu dönemlerin üstesinden birlikte gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Çaykur Rizespor karşısında kaybedilen puanlar sonrası camia olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak birlik ve beraberlik içinde hemen ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda konuşan Şekip Mosturoğlu "Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz" de diyerek divan toplantısına katılanlara şu cümlelerle hitap etti:

"Fenerbahçe tarihi boyunca zorlu dönemler yaşamış, ancak her defasında ayağa kalkmayı başarmış bir kulüptür. Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktür evet ama bu camianın gücü, tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz zorluklardan ancak ortak akılla çıkabilmemiz mümkündür. Bugün burada yapmamız gereken en önemli şey, birbirimizi yıpratmak değil; ortak aklı korumak olmalıdır. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Bu eleştirinin yapıcı olması, Fenerbahçe'ye zarar vermeyecek bir zeminde kalması hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki bu kulüp, en büyük gücünü birlikten alır. Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz. Bugün belki moralimiz bozuk, belki öfkeliyiz. Ancak unutmamamız gerekir ki camiamız, bizlerden tam da böylesine zor bir günde çözüm üretmemizi beklemektedir. Bu camia, mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yeniden ayağa kalkar. Çünkü Fenerbahçe'nin karakteri budur. Bugün yapılması lazım gelen ise hızla ayağa kalkmamızı sağlayacak fikir ve çözümleri üretmektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
