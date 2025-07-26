Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Gergin Anlar

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Gergin Anlar
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında olağanüstü genel kurula gidilmesi için imza beyanları üzerine tartışmalar yaşandı. Üyelerin tepkileri sonrası başkan Ali Koç'un müdahalesiyle ortam sakinleşti. Kulüp avukatı, geçerli beyannamelerin sayısını açıkladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, olağanüstü genel kurula gidilmesi amacıyla kulübe verilen imza beyannameleriyle ilgili konuşmalar sırasında üyeler arasında gerginlik yaşandı.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında önce kulüp avukatı İrfan Coşkun, ardından da yönetim kurulu üyesi Ali Alper Alpoğlu imza beyannameleriyle ilgili bilgi verdi.

Ali Alper Alpoğlu'nun konuşması sırasında bazı üyeler yönetime tepki gösterdi.

Ortamın gerginleşmesinin ardından başkan Ali Koç, tepki gösteren üyenin yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Bunun üzerine eski başkan Aziz Yıldırım da başkan Ali Koç'la imza süreciyle ilgili konuştu. Yıldırım ve Koç'un görüşmesinin ardından gerginlik son buldu.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, gerginliğin başlamasına sebep olduğunu belirttiği üyeleri salondan çıkardı.

İmza beyannameleriyle ilgili bilgi veren kulüp avukatlarından İrfan Coşkun, 270 beyannamenin kulübe posta yoluyla ya da elden verildiğini, 9 bin 684 beyannamenin ise yüksek divan kuruluna teslim edildiğini belirtti.

Coşkun, verilen beyannamelerin 280 tanesinin mükerrer imza sebebiyle geçersiz kılındığını, 37 beyanname sahibinin kongre üyesi olmadığını, 22 üyenin imzasını geri çektiğini, 1023 beyannamenin de geçersiz kılındığını açıkladı.

İrfan Coşkun, 124 genel kurul üyesinin beyannamesini ise 2 kez gönderdiğini, üyelerin konuyla ilgili açıklamasını istediklerini söyledi.

Açıklamaların kurul tarafından yeniden değerlendirileceğini belirten Coşkun, uygun görülmesi durumunda bu imzaların geçerli kabul edilebileceğini belirterek, "Medeni kanuna göre toplanması gereken imza sayısı 11 bin 23, buna karşın geçerli beyanname 8 bin 468. Kulüp tüzüğüne göre ise 9 bin 646 imza toplanması gerekiyor ancak geçerli beyanname 7 bin 982." dedi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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