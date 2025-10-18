Haberler

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hamdi Akın Arasında Tartışma

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hamdi Akın Arasında Tartışma
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma çıktı. İncek arazisi ve Kayışdağı'ndaki mülkiyet üzerindeki görüşler çatıştı. Yaşanan gerginlik sonrası bazı üyeler salondan çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında, eski başkanlardan Aziz Yıldırım ile eski yönetici Hamdi Akın arasında tartışma yaşandı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıda Aziz Yıldırım'ın konuşmasını yapmasının ardından kürsüye eski yönetici Hamdi Akın geldi.

Aziz Yıldırım'ın Ankara İncek'te bulunan arsayla ilgili yaptığı açıklamalara cevap veren Hamdi Akın, şunları söyledi:

"Bundan sonrası bizim konumuz olmamasına rağmen, İncek konusunu sayın başkan bana sorduğu için açıklama yapıyorum. İncek'te bir arsamız var, Ankara'nın da iyi yeridir ama burası spor alanıdır. Üzerine herhangi bir şey, herhangi bir konut yapılamaz. 'Sen niye oraya inşaat yaptın?' dediği yer ise, buraya 700-800 metre mesafede konuta uygun alandadır. Yapılan ekspertiz ortadadır, 7-8 milyon dolar civarında bir değeri vardır. Kira şartları da o gün ilan edildi, sanıyorum ki başkan bakmadınız. Ben bulup size de yollarım. Iğdır FK'ye verildi. Adamlar gelip harabe haldeki yere yepyeni tesis yaptılar, yepyeni bina yaptılar, bir de kira ödediler."

Aziz Yıldırım'ın Kayışdağı'ndaki arazinin satılması yönündeki ifadelerini de yanıtlayan Akın, "Kayışdağı'na başkan 70 milyon avro dedi. Ama şunu söyleyelim, 60 versin hemen verelim. '70 milyona ben alayım.' gibisinden sözleri olduğunu da duyuyorum. Yanıltıyorsunuz, böyle bir değer yok." açıklamasını yaptı.

Bu sözlerin ardından Aziz Yıldırım yerinden kalkarak "Senin konuşma yetkin yok. Sen İncek'ten kaç lira kira alacaksın söylesene, hep yalan." demesi üzerine Hamdi Akın da "Sizin döneminizde olduğu gibi, kulübün arşivinde bunlar var. Bunlara erişmek zor değil." yanıtını verdi.

Aziz Yıldırım ile Hamdi Akın'ın konuşmaları sırasında salonda bulunan üyeler arasında tartışma çıktı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bazı üyelerin salondan çıkarılması talimatını verdi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Dilan Polat intihara mı kalkıştı? Bomba iddiaya avukatından yanıt geldi

Dilan Polat köprüde intihara mı kalkıştı? Arayıp sorduk
Trump-Putin görüşmesiyle ilgili soruya Beyaz Saray'dan çok çirkin yanıt

Beyaz Saray'dan Trump-Putin zirvesiyle ilgili soruya çok çirkin yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.