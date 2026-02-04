Haberler

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri için teşekkür mesajı yayımlayarak Faslı golcüye resmen veda etti.

  • Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad FC'ye transfer olduğunu duyurdu.
  • Fenerbahçe, En-Nesyri'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri için resmi bir veda mesajı yayımladı. Sarı-lacivertli kulüp, Faslı golcünün transferinin tamamlandığını duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA PAYLAŞILDI

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Youssef En-Nesyri'nin Al Ittihad FC'ye transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Açıklamada, En-Nesyri'nin Fenerbahçe formasıyla sahada gösterdiği mücadele ve profesyonelliğe vurgu yapıldı.

TEŞEKKÜR VE BAŞARI DİLEĞİ

Kulüp tarafından yayımlanan mesajda, "Formamızı giydiği süre boyunca sahadaki mücadelesi ve profesyonelliğiyle kulübümüze değer katan En-Nesyri'ye vermiş olduğu emekler için teşekkür eder; kariyerinin yeni bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu

Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı kahretti
Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...

Divanın altından dram çıktı: Kapağı açan yetkililer...
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu

Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın