Haberler

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun acı günü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun vefat ettiğini duyurdu. Cenaze namazı yarın öğle vakti kılınacak.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu'nun babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu vefat etti.

Fenerbahçe Kulübünden yayımlanan taziye mesajında "Yönetim kurulu üyemiz Ahmet Murat Emanetoğlu'nun kıymetli babası Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Fazlı Emanetoğlu'na Allah'tan rahmet, Ahmet Murat Emanetoğlu başta olmak üzere Emanetoğlu ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Mehmet Fazlı Emanetoğlu'nun cenazesi yarın Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çekmeköy Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı

Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı