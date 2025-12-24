Ertan Torunoğulları'ndan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gözaltına alınan Sadettin Saran'ın herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetim ve taraftarlar olarak gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'a destek verdiklerini belirten Torunoğulları, "Bu akşam emniyet güçleri tarafından başkanımız Sadettin saran gözaltına alındı. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun, yönetim kurulu olarak hukuki olayları takip ediyoruz, gereken hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Sadettin Saran'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve Sadettin Saran'ın çok rahat olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımız işimize devam etmemizi, taraftarlarımızla kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmamızı istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sadettin Saran'ı kulüp binasında ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Torunoğulları, şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiası ayaklanmış ve birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sakin olsunlar, yönetim kurulu görevinin başında. Her şeyi takip ediyoruz. Güzel haberleri de yakında hep birlikte paylaşırız. Yine tekrarlıyorum, şampiyon olacağız."