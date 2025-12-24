Haberler

Ertan Torunoğulları'ndan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Ertan Torunoğulları'ndan Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'ın durumu hakkında açıklamalarda bulundu ve camiaya sakin olmaları çağrısında bulundu.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, gözaltına alınan Sadettin Saran'ın herhangi bir sorun yaşamadığını belirterek, "Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Maslak'ta bulunan İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelen Torunoğulları, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yönetim ve taraftarlar olarak gözaltına alınan başkan Sadettin Saran'a destek verdiklerini belirten Torunoğulları, "Bu akşam emniyet güçleri tarafından başkanımız Sadettin saran gözaltına alındı. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Buradan taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun, yönetim kurulu olarak hukuki olayları takip ediyoruz, gereken hukuki çalışmalarımızı yapıyoruz. Bununla ilgili açıklamaları saatler ilerledikçe sizinle paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

Başkan Sadettin Saran'la sürekli irtibat halinde olduklarını ve Sadettin Saran'ın çok rahat olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Başkanımız işimize devam etmemizi, taraftarlarımızla kontak halinde olmamızı, sakin ve rahat olmamızı istiyor. Başkanımızda herhangi bir sorun ve sıkıntı yok. Biz yüce Türk adaletine inanıyoruz. Yarın da hep birlikte bunu göreceğiz." diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Sadettin Saran'ı kulüp binasında ziyaret etmesiyle ilgili de konuşan Torunoğulları, şunları söyledi:

"Fenerbahçe camiası ayaklanmış ve birlikte. Bütün gelişmeleri kendi aramızda paylaşıyoruz, konuşuyoruz. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Sakin olsunlar, yönetim kurulu görevinin başında. Her şeyi takip ediyoruz. Güzel haberleri de yakında hep birlikte paylaşırız. Yine tekrarlıyorum, şampiyon olacağız."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

İşte Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum

Özel, vatandaşları açık açık sokaklara çağırdı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü

Fenerbahçe ile adı anılan futbolcuya teknik direktörü ateş püskürdü
D.I.S.C.O filminin galası ünlüleri buluşturdu

Merakla beklenen filmin galası ünlüleri buluşturdu
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü