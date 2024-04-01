YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Fenerbahçe Yöneticisi Pekin, Futbolcuların PFDK'ya Sevk Edilmesine Tepki Gösterdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı-lacivertli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın PFDK'ya sevk edilmelerine tepki gösterdi.

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından bugün duyurulan PFDK sevkleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Fethi Pekin, "Trabzonspor karşılaşmasında maruz kaldığımız organize ve planlı linç girişimi sonrasında, sporcularımızın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi, tüm gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Bu sürecin ilk gününden itibaren ne demek istediğimiz bu kararların ardından daha net anlaşılıyor.

Sporcularımız, sahada sadece kendilerini savunmaya çalıştılar. Nefsi müdafaa hakkını kullandılar.

Ancak ne yazık ki tamamen kendilerini savunmak adına ortaya koydukları tavır 'Rakip takım taraftarlarıyla kavga' gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle PFDK'ya sevk edildi ve futbolcularımızın kendilerini, takım arkadaşlarını koruma refleksi yok sayıldı.

Bireyin kendini koruma hakkı gerek ulusal gerekse uluslararası hukuk normlarında temel haklardan biri olarak kabul edilir.

Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Bright Osayi-Samuel kavga nedeniyle, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ise kavga ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Pekin Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Meral Akşener istifa mı edecek? İYİ Parti'de neler oluyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajlarında son durum nedir? 1 Nisan Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Bakırköy Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu kimdir? Amasya Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Amasya Yerel Seçim sonuçları! Kalkım Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Zeynep Çelik kimdir? Zeynep Çelik kaç yaşında, nereli? Şanlıurfa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları! 2024 LGS Başvuruları ne zaman? Başvurular uzatıldı mı? Başvuru nereden yapılır? Beyoğlu Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İnan Güney kimdir? İnegöl Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa İnegöl Yerel Seçim sonuçları! Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Zeydan Karalar kimdir? 31 Mart 2024 Seçimi Tekirdağ Belediye Başkanı CHP Candan Yüceer oldu! Candan Yüceer kimdir, kaç yaşında? SEÇİM 2024! Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK açıklama yaptı mı? Bursa Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? 2024 Bursa Yerel Seçim sonuçları! İbrahim Tatlıses evleniyor mu? İbrahim Tatlıses ne açıklama yaptı, ne dedi? 31 Mart 2024 Seçimi Balıkesir Belediye Başkanı CHP Ahmet Akın oldu! Ahmet Akın kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title